تعديل مواعيد انطلاق 3 مباريات ضمن دوري روشن

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس 14 ديسمبر، عن تقديم موعد انطلاقة مباراتي الهلال الوحدة في الرياض، ومواجهة الفتح والشباب في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وتقرر أن تنطلق هاتين المواجهتين عند الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق (15/ ديسمبر/2023م) ، بدلا من موعدها السابق عند الساعة التاسعة مساء، ويأتي ذلك نظرا إلى تعارض توقيت المباراتين السابق مع موعد انطلاقة مباراة الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وفي السياق ذاته، تقرر تقديم موعد مباراة النصر والاتفاق، ضمن الجولة الـ 18 لتنطلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق (22/ديسمبر/2023م) بدلا من التوقيت المقرر مسبقا في التاسعة مساء، نظرا لتزامن موعدها السابق مع المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للأندية والي تستضيفها المملكة العربية