المشرافي متحدثاً رسمياً لهيئة تنمية الصادرات السعودية

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية تعيين ثامر بن ناصر المشرافي متحدثاً رسمياً للهيئة، إضافة إلى مهامه كمدير عام للتسويق والمعارض.

ويأتي القرار امتثالًا لقيم الهيئة نحو تحقيق الشفافية، بتعزيز التواصل الفعّال مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات من مصدرها الرسمي.

ويسهم القرار في نشر المعرفة عن مبادرات وخدمات ومشاريع الهيئة، ورفع الوعي حول الصادرات غير النفطية بشكل عام.

والمشرافي من الكفاءات الوطنية المميزة بمجال الإعلام والتواصل المؤسسي، ولديه سجل حافل من الخبرات الإعلامية خلال مسيرته العملية.