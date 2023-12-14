مستشارة أسرية: “المشهور الفارغ” يبحث عن موضوعات مثيرة للجدل لزيادة أعداد المتابعين

قالت المستشارة الأسرية والتربوية الدكتور الهنوف الحقيل إن عدداً من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ممن وصفتهم بـ"الفارغين" يسعون إلى زيادة أعداد المتابعين بأي وسيلة ومن خلال الموضوعات الأكثر إثارة للجدل.

وأضافت: "المشهور الفارغ الذي ليس لديه محتوى، لا يسعى لتقديم محتوى معرفي في مجال معيّن يزود من خلاله مشاهداته، لكنه عطشان ويبحث فقط عن أي وسيلة لرفع أعداد المتابعين من خلال اختيار الموضوعات الأكثر إثارة".

وتابعت: "الجهة الأخرى الملامة هي (المتابع) الذي ليس لديه معرفة بالتعامل مع الجنس الآخر سواء الزوجة أو غيرها. لدينا مشاكل في مهارات التواصل الاجتماعي في مجتمعنا وبالذات بين الذكر والأنثى سواء في العمل أو المنزل. هناك حلقة مفقودة في آليات التواصل".

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قد غرمت أحد مشاهير منصات التواصل 200,000 ريال بسبب مخالفته أنظمة ولوائح النشر، وقيامه ببث محتوى تحريضي ضد ترابط الأسرة ومسيء للمرأة، تحت مسمى الاستشارات الأسرية.