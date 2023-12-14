استشهاد 14200 طفل وامرأة منذ بدء العدوان على غزة

في تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، تم توثيق استشهاد 14200 طفل وامرأة منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهرت الأرقام أن 8000 طفل و6200 امرأة فقدوا حياتهم نتيجة للقصف المكثف الذي استهدف جميع مناطق القطاع لمدة 68 يومًا متواصلة، محدثًا دماراً شديداً في المناطق السكنية وتركيبة الحياة اليومية.

وفي تفصيل للخسائر البشرية، أشارت الوزارة إلى استشهاد 332 من أفراد الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني، الذين فقدوا حياتهم أثناء قيامهم بمهام إنقاذ الضحايا وإخراج الجرحى من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

ولفتت إلى وجود 7700 شخص مفقود تحت أنقاض هذه المنازل، التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يقرب من 1644 مجزرة خلال فترة العدوان، استهدفت عائلات بأكملها، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية في المنطقة.

يأتي هذا التقرير في سياق تصاعد الضغط الدولي للتدخل ووقف الهجمات العنيفة على قطاع غزة، للتخفيف من معاناة السكان وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.