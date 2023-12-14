نصائح للمعتمرين للوقاية من أمراض الشتاء

في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على صحة وسلامة المعتمرين، قدمت سلسلة من النصائح المهمة للوقاية من الأمراض الموسمية خلال فصل الشتاء، وذلك بهدف ضمان تجربة عمرة صحية ومستقرة.

وفيما يلي تلك النصائح:

1. نظافة اليدين

ضرورة غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون، خاصةً قبل تناول الطعام، وبعد استخدام دورة المياه، وفي أعقاب الخروج من الأماكن المزدحمة أو العامة.

2. تعزيز المناعة

توجيه الاهتمام لتناول نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والأطعمة التي تقوي المناعة وتعزز دفاعات الجسم ضد الفيروسات.

3. تجنب الاتصال الوثيق بالمصابين

تقليل التواصل المباشر مع الأفراد الذين يظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال أو العطس.

4. البحث عن المساعدة الطبية الفورية

في حالة ظهور أعراض المرض أثناء أداء النسك، يُنصح بالبحث السريع عن الرعاية الطبية من مرافق الرعاية الصحية المحلية أو التخصصين الطبيين المؤهلين.

5. التطعيمات والتحصينات

ضرورة التحقق من أخذ جميع التطعيمات والتحصينات اللازمة قبل البدء في أداء النسك.

6. عدم نقل عدوى الجهاز التنفسي

استخدم منديلا أو ذراعك لتغطية فمك وأنفك أثناء السعال أو العطس لمنع انتشار العدوى.

تأتي هذه النصائح في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة المعتمرين وتوفير بيئة صحية تسهم في استكمال مناسك العمرة بأمان وراحة.