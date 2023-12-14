“الاتصالات” أفضل بيئة عمل في تصنيف Great place to work العالمي

حصدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المركز الأول كأفضل بيئة عمل على مستوى الوزارات، والرابع في تصنيف القطاع العام الصادر من منظمة Great place to work خلال العام 2023-2024 المتخصصة عالمياً في تقييم بيئات العمل المختلفة.

ويأتي هذا التصنيف نتيجة جهود الوزارة وسعيها المستمر نحو تحسين وتوفير بيئة عمل محفّزة تشجع على التميز والابتكار والإبداع وتسهم في رفع مستوى أداء الموظفين.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة المهندس خالد الحزيم، أن هذا الإنجاز يعكس البيئة الإبداعية والابتكارية في الوزارة، والتي ترتكز على منهجيات مبتكرة في تطوير أعمالها وحوكمتها وتطوير الكوادر الوطنية وتطبيق أفضل الممارسات لبيئات العمل المحفزة على الإنتاجية والإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت في بيئة عملها العديد من القيم التي تمثل الهوية والثقافة والمبادئ الثابتة، وهي الوقود لمواصلة رحلة الإنجاز والنجاح مع وجود البيئة المثالية لتحقيق التميز.

ويشترط الحصول على الجائزة معايير معينة تتعلق بالارتباط الوظيفي، ومكان العمل والإجراءات، ومشاركة الموظفين، إضافة إلى العمل الجماعي، وسياسات الموارد البشرية، وقياسها من مؤشرات تتضمن قياس مدى شعورهم بالفخر والاعتزاز لانتسابهم للوزارة ومدى مشاركتهم في اتخاذ القرارات وغيرها من العناصر المرتبطة ببيئة العمل المثالية.

منظمة Great Place To Work العالمية، تعد واحدة من أكبر المنظمات تخصصاً في تطوير بيئات العمل، إضافة إلى تقديمها جملة من الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري، وتصدر عنها قائمة أفضل بيئة عمل سنوياً لمختلف الدول حول العالم.