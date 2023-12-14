بيع ستة قمصان لميسي في مزاد مقابل 7.8 مليون دولار

بيعت ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2022 في قطر مقابل 7.8 مليون دولار في مزادٍ علنيّ.

وأفادت دار سوثبي للمزادات بأنه كانت هناك 3 عروض إجمالية في ما وصفته بـ "قمصان ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامرته التاريخية في كأس العالم 2022" التي توّج بها للمرة الأولى في مسيرته.

وحطّمت القمصان المُباعة الرقم القياسي الذي كان مُسجّلاً لمقتنيات سابقة ترتبط بميسي (36 عاماً) نجم إنتر ميامي الأميركي. كما باتت المنتج الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي تُباع في مزاد هذا العام حتى الآن، حسب دار سوثبي للمزادات.

وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث في مونديال قطر بالفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعدما تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب لوسيل في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.