إسبانيا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط.

وقال ألباريس إن إسبانيا تدعم وقف إطلاق النار الذي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعا إسرائيل إلى التمييز بين الأهداف "الإرهابية" وفق وصفه، والسكان المدنيين، وعدم استهداف أماكن العبادة والمستشفيات ومقار الأمم المتحدة.

من جانبه، أعرب بوريطة عن دعم المغرب لوقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت ممكن، مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت.