الجولة 17 من دوري المحترفين.. فوز الأخدود والأهلي وتعادل أبها والحزم

انطلقت اليوم منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" بـ 3 مواجهات.

في المواجهة الأولى فاز الأخدود على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل خلال مواجهتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، حيث سجل هدف الأخدود اللاعب فلورين تاناسي بالدقيقة 56 .

وتعادل فريقا أبها والحزم بهدف لكل منهما، في مواجهتهم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، إذ سجل هدف أبها كريتشوفيك عند الدقيقة 79 ، وأحرز للحزم فايز سليماني بالدقيقة 64.

وفي المواجهة الثالثة كسب فريق الأهلي نظيره الفيحاء برباعية نظيفة، خلال مواجهتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، وجاءت رباعية الأهلي عن طريق فراس البريكان بالدقيقتين 11، 30، وعلي مجرشي عند الدقيقة 17 ، ورياض محرز في الدقيقة 43 .

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الثالث، والفيحاء بقي على 19 نقطة في المركز العاشر، والثاني عشر الطائي بـ 17 نقطة، والأخدود صعد للمركز الرابع عشر بـ 16 نقطة، وأبها في المركز السادس عشر بـ 14 نقطة، والحزم الثامن عشر بـ 12 نقطة.