إعلامي رياضي: وزارة الرياضة سددت ديون الاتحاد والأهلي التي تجاوزت 700 مليون ريال

قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، إن وزارة الرياضة سددت ديون الاتحاد والأهلي التي تجاوزت 700 مليون ريال.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الهلال والنصر لم يحصلا على الدعم الذي تلقاه الأهلي والاتحاد، موضحا أن جماهير الناديين الأخيرين لا يعترفان بهذا الدعم ويصبون غضبهم على الأزرق والأصفر.

وتابع: الاتحاد والأهلي كانا زبائن دائمين على الفيفا وتدخلت وزارة الرياضة ودعمتهما بالملايين.

وتحدث عن الأهلاويين والاتحاديين، قائلا "إذا فازوا أشادوا بفريقهم، وإذا انهزموا اتجهوا لسعد اللذيذ، وما يحدث بالأهلي اليوم معجزة، الموسم الماضي في دوري يلو واليوم ثالث دوري المحترفين".