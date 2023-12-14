ناقد رياضي: جيل الاتحاد في 2005 لم يكن له منافس

تحدث الناقد الرياضي عادل عصام الدين عن الفارق بين جيلي فريق الاتحاد في نسختي كأس العالم للأندية في عامي 2005 و2023.

وقال عصام الدين في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، عشية المواجهة النارية بين الاتحاد والأهلي المصري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية- السعودية 2023: "في المشاركة الأولى في كأس العالم للأندية في عام 2005 كان الفريق يعتمد على العناصر الوطنية بقيادة محمد نور".

وأضاف: "أما الآن فالاتحاد يعتمد على اللاعبين الأجانب من الأسماء العالمية التي استقطبها".

وتابع: "جيل عام 2005 من لاعبي الاتحاد لم يكن له منافس محلياً وكان في القمة، أما الآن ومع ترسانة المحترفين الأجانب الموجودة فالاتحاد ليس أفضل الفرق المحلية".

مباراة الاتحاد والأهلي

وتُقام مباراة الأهلي المصري والاتحاد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة بالسعودية.

وتُعد المباراة من أقوى المباريات المتوقعة في البطولة، حيث يلتقي فيها فريقان من أقوى الفرق العربية وأكثرها شعبية.