عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

تبنى الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تشمل حظرًا على واردات الماس الروسي.

ورحّب الزعماء الأوروبيون المجتمعون في قمة ببروكسل باعتماد هذه الحزمة الجديدة، وهي الثانية عشرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ويهدف الحظر إلى ضرب قطاع التعدين الروسي، الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للدخل للكرملين.

كما تشمل الحزمة إجراءات أخرى، مثل تشديد تطبيق سقف أسعار النفط بهدف الحد من إيرادات روسيا من مبيعات النفط الخام.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا.

ولكن دبلوماسيون أوروبيون يحذرون من أن عدد القطاعات المتبقية التي يمكن أن يستهدفها الاتحاد الأوروبي مستقبلاً محدود.

ولا يزال الاقتصاد الروسي غير متأثّر إلى حدّ كبير بالعقوبات الغربية، وقد أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بقدرة بلاده على "المضيّ قدماً".