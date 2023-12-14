لعبة روسية.. تأخر المفاوضات حول تبادل أسرى غزة يشعل إسرائيل

أظهرت الكشوفات الأخيرة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تعرقل عملية المفاوضات مع حركة "حماس" بخصوص صفقة تبادل أسرى، تتضمن وقفًا لإطلاق النار.

ردًا على ذلك، احتج منتدى عائلات المخطوفين في تل أبيب، حيث اتهموا الحكومة بإدارة "لعبة روليت روسية" على حساب حياة أبنائهم.

وأعرب الناطقون باسم المنتدى عن شكوكهم حول التقارير التي أشارت إلى استعداد الحكومة للاستماع إلى اقتراحات جديدة لمواصلة المفاوضات.

وأكدوا أن نتنياهو يفشل في تحقيق تقدم في المفاوضات، ورأوا أن ذلك يأتي بعد الضغط الأمريكي على الحكومة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر في تل أبيب عن جوانب أخرى تثير الشكوك حيال عمل الحكومة، حيث رُفض اقتراح رئيس الموساد، دودي بارنياع، بالسفر إلى الدوحة لتقييم احتمالات استئناف المفاوضات.

وقد قيل إن سبب الرفض يعود إلى تقنيات التجسس الإلكتروني التي تستخدمها إسرائيل، والتي أثرت سلبًا على التواصل مع قيادة "حماس" في قطاع غزة.

منع سفر بارنياع أثار غضبًا بين عائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث اعتبروا ذلك دليلاً على عدم جدية الحكومة في التعامل مع قضية الأسرى. مع تزايد القلق بشأن حياة أبنائهم، ناشدوا بوقف الحرب فورًا والتفرغ للمفاوضات كوسيلة لإطلاق سراح الأسرى.