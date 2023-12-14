دراسة: السمنة في سن 11 عامًا تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب

أجرى باحثون من كلية لندن الجامعية في إنجلترا دراسة حديثة تشير إلى أن "عدم الرضا عن الجسم في سن 11 عامًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب في سن 14 عامًا".

ونُشرت نتائج الدراسة يوم الأربعاء في دورية "لانسيت للطب النفسي".

استخدم الباحثون عينة من أكثر من 13 ألف شخص وُلِدوا بين عامي 2000 و2002 في إطار الدراسة.

وكشفت النتائج أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم في سن السابعة، بالإضافة إلى زيادة عدم الرضا عن الجسم في سن 11 عامًا، كان مرتبطًا بزيادة أعراض الاكتئاب في سن 14 عامًا.

وكانت الأعراض تشمل انخفاض الحالة المزاجية، وفقدان المتعة، وضعف التركيز.

وأظهرت الدراسة أن عدم الرضا عن الجسم كان له تأثير كبير في العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم في سن السابعة وأعراض الاكتئاب في سنوات لاحقة، وقد شكل هذا العامل نسبة 43% من هذا الارتباط.

وكانت هذه العلاقات أكثر تأثيرًا لدى الفتيات بمقدار مضاعف.

وفقًا للدراسة، يُشير الباحثون إلى ضرورة تطوير استراتيجيات مستهدفة لمعالجة مخاوف صورة الجسم في مرحلة المراهقة المبكرة، مثل التدخلات النفسية وتدريب مهارات الإعلامية التي تستهدف احترام الذات والمقارنات الاجتماعية وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن يشير الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث لتحقيق فعالية أكبر ومعالجة مخاوف صورة الجسم لدى الأطفال.