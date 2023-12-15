تفوق تاريخي.. 5 عوامل تشعل مباراة الأهلي المصري والاتحاد في مونديال الأندية

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة حين يستضيف المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والاتحاد.

ويلتقي الأهلي المصري أمام الاتحاد في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 (الدور الثاني) مساء اليوم الجمعة.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة، ومواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس.

وترصد "الوئام" في السطور التالية أبرز العوامل التي تشعل مباراة الأهلي المصري والاتحاد.

تفوق تاريخي

يتفوق الاتحاد على الأهلي في المواجهات المباشرة حيث التقى الفريقان أربع مرات، حقق فيها الاتحاد الفوز في ثلاث مباريات، مقابل التعادل في مباراة، دون أن يعرف الأهلي طعم الانتصار.

وكانت البداية بتصفيات البطولة العربية 1992 وتعادلا 2-2، ثم خسر الأهلي ضد الاتحاد 0-1 بكأس النخبة العربية 1995

وعاد الأهلي ليخسر مجددا أمام الاتحاد 2-3 بكأس السوبر السعودي المصري 2001، ثم اختتم اللقاء المونديالي قبل 18 عاما مواجهات الأهلي والاتحاد، والذي حسمه الفريق السعودي 1-0 بنسخة 2005.

سيناريو 2005

ويأمل الاتحاد في تكرار سيناريو 2005 عندما أطاح بالفريق المصري، في البطولة التي استضافتها اليابان، حين فاز بهدف محمد نور، ليقود الفريق إلى نصف نهائي المسابقة، وأحرز "العميد" المركز الرابع بالبطولة آنذاك.

وفي المقابل سيسعى للأهلي لرد الدين إلى الاتحاد، والمضي قدمًا في البطولة، بعدما حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات في نسخ 2006 و2020 و2021.

صراع القيمة السوقية

يملك الاتحاد تفوقاً نوعياً ونظرياً على الأهلي، حيث إن القيمة السوقية لبطل الدوري السعودي تصل إلى 114.43 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في هذا الشأن.

ويتصدر لاعب الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، القائمة بـ15 مليون يورو ، فيما بلغت القيمة السوقية للأهلي المصري 30.45 مليون يورو، ويتربع نجم وسطه المالي أليو ديانج على قائمة الفريق بقيمة سوقية تصل إلى 4.5 مليون يورو.

الوصول لنهائي لكأس العالم للأندية

في الوقت الذي يخوض فيه الاتحاد مشاركته الثانية بالبطولة، فإن الأهلي يشارك في المونديال للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، لكنه مازال يبحث عن الوصول للمباراة النهائية للبطولة، رغم أنه ثاني أكثر الأندية مشاركة في المسابقة.

أبعد نقطة تمكن الأهلي من الوصول إليها في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، هو تحقيق المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية ثلاث مرات؛ الأولى في 2006 بقيادة المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، والثانية والثالثة في عامي 2020 و2021 على الترتيب مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، علما بأنه حصل على المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.

مصالحة الجماهير

أبرز العوامل المشتركة التي تجمع بين الأهلي والاتحاد قبل القمة المرتقبة بينهما هو تراجع النتائج على الصعيد المحلي، حيث يسعى كلا الفريقين لمصالحة الجماهير بتحقق نتائج جيدة في مونديال الأندية وتجنب الإقصاء المبكر.

ويسعى الأهلي إلى تجاوز المرحلة الماضية التي شهدت تذبذبا في الأداء والنتائج، سواء محليا في الدوري المصري، أو أفريقيًا في كأس السوبر ودوري أبطال أفريقيا والدوري الأفريقي.

وفي المقابل، يسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز لتعويض تراجعه في الفترة الأخيرة بالدوري السعودي حيث يحتل الفريق حاليا المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 16 مباراة وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر للبطولة ولديه 44 نقطة.