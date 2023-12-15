بعد اعتدائه على حكم.. إيقاف رئيس أنقرة جوجو مدى الحياة

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، معاقبة فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو (المستقيل)، بالإيقاف مدى الحياة، عقب اعتدائه على الحكم خليل أوموت ميلير.

اقترب كوكا من ميلير ووجه له لكمة قوية في وجهه عقب مباراة أنقرة جوجو وضيفه تشايكور ريزا سبور، مساء الاثنين الماضي، ببطولة الدوري التركي.

وتم إلقاء القبض على كوكا عقب تلك الواقعة، فيما أعلن اتحاد الكرة التركي، عن مجموعة من الإجراءات التأديبية على موقعه الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، مشيرا إلى أنه قرر إيقاف كوكا /59 عاما/ في أعقاب ارتكابه الواقعة التي تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم.

وكان ميلير طرد لاعبا من كل فريق خلال اللقاء، الذي شهد تقدم أنقرة جوجو 1 / صفر، قبل أن يدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقتحم كوكا الملعب بعد المباراة ويضرب الحكم، الذي تعرض للركل من قبل شخص آخر عندما كان على الارض.

وغادر ميلير المستشفى أول أمس الأربعاء بعد أن تلقى العلاج من عدة إصابات، حيث كان من ضمنها كسر صغير تحت عينه، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال يلماظ تونج، وزير العدل التركي، على حسابه بمنصة (إكس) يوم الثلاثاء الماضي إن كوكا اعتقل "لإصابة وتهديد موظف أثناء تأدية واجبه".

وأعلن كوكا في وقت لاحق استقالته من منصب الرئيس على موقع أنقرة جوجو على الإنترنت.

وتم تعليق المباريات في جميع مسابقات الدوري التركية عقب تلك الواقعة مباشرة، فيما وقع الاتحاد التركي لكرة القدم غرامة قدرها 54 ألف جنيه إسترليني على أنقرة جوجو (68 ألف دولار) مع خوض 5 مباريات بدون جمهور، وذلك من بين عدد من القرارات التي اتخذها، والتي كان من بينها استئناف منافسات كرة القدم بتركيا يوم الثلاثاء القادم.

وأدان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، الاعتداء أمس الخميس، وصرح لمحطة (سكاي سبورتس نيوز) التليفزيونية: "يكفي ذلك. هذا يجب أن يتوقف. لقد شعرت بالصدمة عندما شاهدت الصور مثل أي شخص آخر".

وأضاف "يمكنك أن تكون متحمسا خلال المباريات، وأن تكون مشاعرك مع الفريق، لكن لا توجد وسيلة يمكننا من خلالها أن نقبل وقوع أمر كهذا".