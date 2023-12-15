تفوق سعودي.. تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي المصري

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، اليوم الجمعة، لمتابعة الديربي العربي المرتقب الذي يجمع الاتحاد والأهلي المصري في الدور الثاني لمنافسات كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها مدينة جدة.

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وضرب الزعيم موعدًا خامسًا مع الأهلي المصري بعد أن حقق فوزا مثيرا بثلاثية دون رد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الثلاثاء، في مباراة الدور الأول من المسابقة القارية.

تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي

التقى الفريقان في 4 مناسبات سابقة حسمها جميعا الاتحاد، حيث انتصر الزعيم في 3 منها وتعادل مرة واحدة، ولم ينتصر الأهلي المصري ولا مرة.

كانت المواجهة الأولى التي جمعت الاتحاد والأهلي في بطولة النخبة العربية عام 1992 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أما المواجهة الثانية فكانت في ديسمبر 1995 في بطولة النخبة العربية للأندية، حيث التقى الفريقان على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وفاز العميد بهدف نظيف.

وبعدها ب 6 سنوات التقيا الفريقين مجددا في مواجهة مثيرة ببطولة كأس السوبر السعودي المصري عام 2001؛ جمعتهما على أرضية استاد القاهرة الدولي وفاز الاتحاد بالهدف الذهبي 3-2.

وكانت آخر المواجهات بين الناديين كانت أيضًا لحساب كأس العالم للأندية حيث التقى الزعيم وبطل إفريقيا في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2005 في العاصمة اليابانية طوكيو وفاز الاتحاد بهدف نجمه محمد نور.

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ويلعب الأهلي مع الاتحاد السعودي مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الدور الثاني من مونديال الأندية المقام في جدة.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الثلاثاء، بنتيجة 3-0، في مباراة الدور الأول من المسابقة القارية، ليضرب موعدا مع الأهلي في ديربي عربي.

وأوضح الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر "X"، عن إسناد مباراة الاتحاد والأهلي لطاقم تحكيم من فنزويلا بقيادة خيسوس فالنزويلا، ويعاونه الثنائي خورخي أوريجو، وتوليو مورينو، وسيكون كامبل كيرك كوانا الحكم الرابع.

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