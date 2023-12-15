كريم بنزيما.. تاريخ مواجهات “الحكومة” أمام الأهلي المصري

لم يلتق "النجم" الفرنسي كريم بنزيما، طوال مشواره الكبير في أوروبا بالنادي الأهلي المصري سوى مرة وحيدة، وتمكن خلالها من تحقيق فوز عريض بخماسية عندما كان لاعبا في ريال مدريد عام 2020.

في كأس العالم للأندية 2023، سيلتقي بنزيما لاعب الاتحاد في الوقت الحالي مع الأهلي، ويتوقع أن تكون هذه المباراة صعبة على كلا الفريقين.

الأهلي فريق قوي يتمتع بخبرة كبيرة في كأس العالم للأندية، وبنزيما هو لاعب رائع يمكنه تسجيل الأهداف في أي وقت.

من المؤكد أن تكون هذه المباراة مثيرة للغاية، وسوف تحظى باهتمام كبير من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وأكد الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، أن مباراة الأهلي المصري، يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي مونديال الأندية، ستكون صعبة، مضيفا أن فريقه جاهز للقتال حتى النهاية.

وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة السعودية: "صارت الأمور على ما يرام أمام أوكلاند سيتي وفزنا وسجلنا ثلاثة أهداف وتأهلنا لربع نهائي مونديال الأندية، ولم نستقبل أي هدف".

وأضاف: "من المهم أن نبدأ بشكل جيد في مونديال الأندية، ونحن سعداء بالفوز، والأمر لا يتعلق بالتأهل للنهائي من مباراة واحدة، بل يجب أن نخوض مواجهة أخرى، ونعتبر جميع لقاءات كأس العالم للأندية مثل النهائي".

وأشار: "نحن سعداء بالنتيجة في مباراة أوكلاند، وبالنسبة للمواجهة المقبلة أمام الأهلي المصري سنرى ما سيحدث فيها، وستكون صعبة، فكل الفرق ترغب في الفوز بالبطولة، ولكننا جاهزون للقتال حتى النهاية".

وختم بنزيما: "الجماهير الاتحادية والأجواء كانت مذهلة ونحن نعلم مسبقا بشغف الجمهور، وسعداء بامتلاك هذا الجمهور، وهم يحفزوننا وهذا شيء جيد، ونعمل كثيرا وجاهزون للقادم، وأصبحنا أفضل من السابق، والاتحاد فريق جيد ونريد أن نظهر بالثقة في كل مباراة، وهذا ما قمنا به ضد أوكلاند".

وكريم بنزيما هو لاعب كرة قدم محترف فرنسي يلعب كمهاجم لنادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا.

يعتبر أحد أفضل المهاجمين في العالم، وقد فاز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية في عم 2022.