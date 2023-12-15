بالأرقام.. تاريخ مشاركات الاتحاد في كأس العالم للأندية

لا حديث في العالم العربي سوى عن القمة المرتقبة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

بحكم أن الفريقين لا يتواجدان في قارة واحدة، قد تكون مواجهتهما معدودة بعض الشيء، لكن الأكيد أن مباراة مونديال السعودية ستكون مثيرة للغاية.

وشارك فريق الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية مرتين، الأولى في عام 2005 والثانية في عام 2023.

المشاركة الأولى (2005)

تأهل الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2005 بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2004-2005.

وجاءت مشاركة الاتحاد الأولى بصفته حامل لقب دورى أبطال آسيا وقتها، ليلتقى مع النادى الأهلى بطل أفريقيا وينجح في الفوز عليه بهدف دون رد في المباراة الأولى، ويتأهل إلى نصف النهائي والذى خسره أمام ساو باولو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس.

ويخسر بسيناريو دراماتيكي بنتيجة 3-2، قبل أن يخسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام سابريسا بطل كونكاكاف، ويحقق المركز الرابع في إنجازٍ هو الأفضل في تاريخ السعودية والعرب وقارة آسيا في ذلك الوقت.

المشاركة الثانية (2023)

تأهل الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطلًا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023. في الدور الأول، فاز الاتحاد على أوكلاند سيتي بنتيجة 3- 0.

وجاءت أرقام الاتحاد في كأس العالم للأندية قبل بطولة 2023 كالتالي:

عدد مباريات الإتحاد في كأس العالم للأندية: 3 مباريات

عدد أهداف الاتحاد في كأس العالم للأندية: 5 أهداف

عدد الأهداف التي تلقاها اتحاد جدة في كأس العالم للأندية: 6 أهداف