أصدقاء الأمس منافسو اليوم.. حجازي وكهربا ينتظران حدثًا فريدًا في قمة الاتحاد والأهلي

تشهد مباراة الاتحاد وشقيقه الأهلي المصري حدثًا فريدًا في تاريخ كأس العالم للأندية 2023، حال شارك الثنائي أحمد حجازي، مدافع العميد، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأحمر.

ويلتقي الاتحاد نظيره الأهلي على ملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الجمعة في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وتستمر البطولة حتى يوم 22 ديسمبر.

وكان الاتحاد تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزلندي بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في الدور التمهيدي.

مواجهة خاصة

ويواجه حجازي اليوم فريقه السابق الأهلي، في وقت يلعب كهربا ضد الاتحاد الذي لعب له من قبل، وهي واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ مونديال الأندية.

وانضم حجازي إلى صفوف الاتحاد في أكتوبر 2020 قادمًا من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومنذ ذلك الوقت يعتبر المدافع هو أحد العناصر الأساسية في صفوف فريق النمور.

أما كهربا فيلعب للأهلي منذ يناير 2020، علمًا بأنه خرج لفترة إعارة 6 أشهر في صفوف هاتاي سبور من يناير حتى يونيو 2022.

وكان حجازي ارتدى قميص الأهلي خلال الفترة من أغسطس 2015 حتى يوليو 2017، وحقق معه نجاحات عدة.

في المقابل، لعب كهربا في صفوف الاتحاد خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2018 على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي.

ثنائي أساسي

ويعتبر كهربا أحد أهم أسلحة الأهلي الهجومية، خصوصًا في ظل ضعف مستوى الفرنسي أنتوني موديست، المنضم حديثًا للفريق هذا الموسم، وكذلك صلاح محسن، العائد من الإعارة.

في المقابل، فإن حجازي هو الآخر أصبح لا غنى عنه في دفاع العميد، حيث قدم أداءً مميزًا في المباراتين اللتين خاضهما هذا الموسم مع الفريق، بعد عودته من الإصابة الطويلة.

وتتضاعف أهمية حجازي أيضًا في ظل إصابة لويز فيليبي، وغيابه عن الاتحاد خلال الفترة الحالية.

عودة بعد غياب

وغاب حجازي عن الاتحاد منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي للركبة، مايو الماضي.

واستعاد المدافع المصري عافيته، وشارك مع الاتحاد في مباراتي سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزلندي في كأس العالم للأندية، وفاز الفريق فيهما.

ويمني حجازي نفسه بالتألق في مونديال الأندية، وخصوصًا مباراة الأهلي، من أجل العودة إلى منتخب مصر الذي يستعد لخوض كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، يناير المقبل.

أما كهربا فتعرض هو الآخر لإيقاف طويل من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية أزمة رحيله من الزمالك في وقت سابق.

وأثبت كهربا أحقيته باللعب في التشكيل الأساسي للأهلي، بعد أن تألق وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وهو اللقب الذي أهّل الفريق لخوض مونديال الأندية الجاري.

تصريحات متبادلة

وشدد حجازي وكهربا على أهمية موقعة الاتحاد والأهلي، فيما تمنى كل منهما الفوز لفريقه الحالي.

وقال حجازي، في تصريحات تليفزيونية، "مباراة الأهلي ستكون صعبة، لا توجد مباراة سهلة، حتى مواجهة أوكلاند سيتي كانت صعبة علينا".

وتابع "مباراة الأهلي ستجمع بين عملاقين، سنلعب ضد أكبر فريق في أفريقيا، لكن الاتحاد أيضًا هو أكبر فريق في آسيا، نتمنى أن تكون مواجهة عربية قوية، وأن نستطيع الفوز في النهاية".

أما كهربا فقال بدوره "لدي ذكريات مع الاتحاد لا يمكن نسيانها، سعيد أني سألعب مرة أخرى بملعب "الجوهرة" أمام جماهير الاتحاد العظيمة، لكن الظروف مختلفة الآن، أتمنى أن أكون مرتاحًا في المباراة ولا أتأثر بأي مشاعر".

وأضاف "ليس جديدًا على جماهير الاتحاد أن تدعم فريقها، لكن أقول لهم (اعذروني سأكون خصمًا هذه المرة)".