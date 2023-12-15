مارسيل كولر Vs مارسيلو جاياردو.. من يتفوق في قمة الأهلي المصري والاتحاد؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية صوب ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية لمتابعة ديربي عربي بين الأهلي المصري والاتحاد في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية والتي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة، ومواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس.

وسيسعى كل مدرب في تلك المباراة المرتقبة، سواء السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أو مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، على استغلال كافة الأسلحة لديها من أجل تجنب الإقصاء المبكر من البطولة ومواصلة المشوار بها.

ما هي نقاط قوة الأهلي مع مارسيل كولر؟

في مثل تلك المواعيد الكبرى، فإن مارسيل كولر اعتاد عدم المخاطرة بدرجة كبيرة، ويبدو أن طريقة اللعب ستكون معروفة إلى حد ما، مع ثبات التشكيل الذي يعتمد عليه في المباريات الصعبة، خاصة على الصعيد الأفريقي.

وسيعول كولر في تشكيلة الأهلي على خبرات حارس مرماه الدولي محمد الشناوي، والذي كان له دور كبير في العديد من الألقاب التي فاز بها خلال السنوات الأخيرة.

وفي الخط الهجومي، سيعول كولر على لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا، ومحمود كهربا الذي فاز بجائزة أفضل هدف لعام 2023 بأفريقيا.

وكذلك في وسط الملعب سيلجأ إلى الثلاثي إمام عاشور ومروان حمدي وأليون ديانج، مع قيادة محمد عبدالمنعم للدفاع من أجل مراقبة النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما مهاجم الاتحاد.

ما هي نقاط ضعف الأهلي؟

وتتمثل أبزر نقاط ضعف الأهلي في وسط الملعب، مع تراجع مستوى أليو ديانج وعدم ظهور إمام عاشور بمستواه المعهود.

كما أن الأهلي خلال الفترة الأخيرة تلقى العديد من الانتقادات بسبب الفرص المهدرة، التي لا يزال يبحث مارسيل كولر عن إيجاد حل لها، رغم التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست.

ويفقد الفريق الأحمر جهود ثلاثة لاعبين في تلك المباراة، للإصابة وهم المغربي رضا سليم، والتونسي محمد الضاوي كريستو، ولاعبه أحمد عبدالقادر بجانب عدم قيد كريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمود متولي.

ما هي نقاط قوة الاتحاد مع مارسيلو جاياردو؟

على الجانب الآخر، يتفوق الاتحاد على الأهلي في ضمه للاعبين عالميين من أصحاب الخبرات، مثل الثنائي الفرنسي كريما بنزيما الذي لعب لريال مدريد، ونجولو كانتي الذي لعب لتشيلسي، اللذان شاركا في كأس العالم للأندية، بجانب فابينيو الذي لعب لليفربول.

كما يمتلك اتحاد جدة أفضلية أخرى وهي خوض المباراة على ملعبه وأمام جماهيره، ولكن هذه الأفضلية لن تكون كبيرة للغاية، خاصة وأن الجالية المصرية في السعودية كبيرة وينتظر أن يوجد عدد ليس بالقليل من جماهير الأهلي في المدرجات.

وتتمثل القوة الضاربة لمارسيلو جاياردو في الجانب الهجومي، والذي يضم كوكبة من النجوم بقيادة كريم بنزيما، بجانب الثنائي البرازيلي إيجور كورنادو ورومارينيو، والمهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله في حالة جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة بالفترة الماضية.

ما هي نقاط ضعف الاتحاد؟

أما عن أبرز نقاط ضعف الاتحاد فهي تتمثل في الخط الدفاعي للفريق، فرغم عودة أحمد حجازي، لكن يبدو أن الفريق لا يزال يعاني في الخط الخلفي.

وحاول الاتحاد التعاقد مع أكثر من لاعب في الدوريات الخمس الكبرى مثل البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان وسيرجيو راموس مدافع إشبيلية، لكن ذلك لم يتم في النهاية.

ويفقد فريق اتحاد جدة جهود الثنائي لويز فيليبي وأحمد شراحيلي.

وتأتي نقطة ضعف الاتحاد في الوقت الذي استقبل فيه الفريق 18 هدفا في 16 مباراة لعبها بدوري روشن هذا الموسم، وهو ما جعله يحتل الفريق حاليا المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 16 مباراة وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر للبطولة ولديه 44 نقطة.