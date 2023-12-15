وصول وزير الخارجية إلى مقر اجتماعات دول النورديك والبنلوكس لبحث الأوضاع في غزة

بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة ودول النورديك والبنلوكس، لبحث أوضاع غزة، بحضور الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية قد عقد في العاصمة البريطانية لندن اجتماعا مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف إطلاق النار، وضمان عدم اتساع رقعة العنف بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين.