ناقد رياضي لـ”الوئام”: بنزيما سيسجّل للاتحاد ونجاح تنظيم كأس العالم للأندية بروفة لمونديال 2034

تتَّجه أنظار عشّاق كرة القدم في الشرق الأوسط إلى السعودية، مساء اليوم، حيث تنطلق مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتعدّ المواجهة اليوم منتظرة منذ 18 عاما، عندما التقى اتحاد جدة، الأهلي المصري في ديسمبر 2005، وانتصر الفريق السعودي بهدف دون رد في الدور الأول من المسابقة القارية، كما شهدت المواجهات التي جمعت النادي الأهلي بنظيره الاتحاد تفوّقا كاسحا لنمور مدينة جدة، حيث التقى الفريقان تاريخيا في 4 مواجهات.

النمور والشياطين الحمر

تأهلَ اتحاد جدة لربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب الملك عبدالله الرياضي (الجوهرة المشعة)، في افتتاح منافسات بطولة مونديال للأندية، والتي تستضيفها المملكة حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويتفوَّق فريق اتحاد جدة وباكتساح كبير من حيث القيمة السوقية، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، المختصّ بأرقام الأندية واللاعبين حول العالم، على نظيره الأهلي المصري.

وتبلغ القيمة السوقية لنادي اتحاد جدة 114.43 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 30.45 مليون يورو، أي أن نمور جدة يتفوّقون من حيث القيمة السوقية على النادي الأهلي بأكثر من 3 أضعاف.

في السياق، يقول الناقد والمحلل الرياضي بقنوات "أون تايم سبورتس"، أحمد الحنفي، إن "التاريخ يميل لصالح الأهلي على صعيد تاريخ الإنجازات والمشاركات بكأس العالم للأندية، بتحقيقه المركز الثالث أكثر من مرّة، كما أن العملاق الأهلاوي فريق كبير، في الأوقات الحاسمة والكبيرة يظهر بشخصيّة البطل الاستثنائية، ليقدِّم مستوى فوق المتوقَّع دائما، فبرغم تذبذب المستوى الذي يعيشه في الفترات الأخيرة، لكن أتوقَّع أن يصل لأبعد نقطة في المونديال".

وعن قدرات الاتحاد، يُشيد المحلل الرياضي، أحمد الحنفي، بقدرات وإمكانات "النمور" الفنية، في ظل وجود كتيبة من المحترفين؛ على رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، والمهاجم المغربي القناص عبدالرزاق حمد الله، ونجم الوسط البرازيلي فابينيو.

وفيما يخصّ المواجهات المباشرة بين الفريقين، والتي كانت 4 مرّات فقط، حسم فيها الاتحاد الأمر لصالحه، لذلك تعدّ المباراة اليوم نارية، وستظهر هل الأهلي المصري قادر على الثأر من الـ3 هزائم السابقة.

ويقول أحمد الحنفي، في حديث خاص لموقع "الوئام"، إن "الاتحاد قدّم مباراة أولى في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية غاية في القوة، وظهر التناغُم الواضح بين خطوط الفريق، ما كان وراء الفوز على فريق أوكلاند سيتي بثلاثية، كما ظهر الفريق خلال الشوط الأول بشخصية ورداء الأبطال، وقدّم أداءً كبيرا، كما أتوقّع أن يقدّم الاتحاد والأهلي مباراة كبيرة جدا تليق باسم الفريقين الكبيرين، باعتبارهما من أكبر الأندية في العالم، وليس في أفريقيا وآسيا فقط".

ويُضيف أحمد الحنفي أنه "بكل تأكيد النجوم العالميين سيحدِثون الفارق مع الاتحاد، وتحديدا في اللحظات التي تحتاج إلى شخصية كبيرة، ومِن المتوقّع أن يسجّل كريم بنزيما في شباك محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي".

مونديال الأندية.. وكأس العالم 2034

يتوقّع المحلل الرياضي بقنوات "أون تايم سبورتس"، أن "يكون مونديال الأندية بجدة أفضل بروفة لقدرة المملكة على تنظيم واعد لكأس العالم 2034، فالإمكانات المادية والدعم الحكومي والاستعدادات تتم من الآن في المدن الرياضية، كي تكون السعودية قادرة على تنظيم بطولة رائعة، والأجواء ستكون عالمية".

ويختتم الحنفي حديثه قائلا، إن "المملكة العربية السعودية تضع الدوريات العربيات في القمة على مستوى العالم، وتعمل على تدعيم الأندية الكبرى بصفقات عالمية، ستكون لها أفضلية في تطوير دوري روشن، لا سيما أنَّ المملكة تعتبر الرياضة وكرة القدم تحديدا أكبر مُعبّر عن التطوّر الذي وصلت له المنطقة، سواءً على مستوى الخدمات أو الإنشاءات أو المنظومة الرياضية، وسيكون ذلك بشكل أوضح في كأس العالم 2034".