الاتحاد صاحب الكعب العالي.. لا يعرف الهزيمة أمام الأهلي المصري

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة اليوم قمة عربية كروية حيث يلتقي اتحاد جدة مع الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تنظمها السعودية للمرة الأولى.

ويطمح كل فريق إلى الصعود إلى الدور نصف النهائي خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها كلا الفريقين في المباريات السابقة حيث نجح الاتحاد في تجاوز أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية بثلاثية نظيفة فيما نجح الأهلي المصري في هز شباك الهلال السعودي بأربعة أهداف دون رد.

مواجهات الاتحاد والهلال

ومباراة الليلة هي الخامسة في تاريخ لقاءات الفريقين حيث يتربع كل منهما في قارة مختلفة ما جعل اللقاءات بينهما نادرة إلى حد ما لكن الأمر الملف للانتباه أن الاتحاد فاز في كل اللقاءات مع الأهلي المصري والتي عقدت في السعودية أو في مصر باستثناء لقاء واحد انتهى بالتعادل ما يعني أن كفة الاتحاد راجحة.

الفوز شعار الاتحاد

والتقى الفريقان على مدار تاريخهما الطويل 4 مرات فقط انتهت بفوز الاتحاد في 3 لقاءات وتعادل الفريقين في لقاء واحد.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية 2005 والتي أقيمت في اليابان وفيها فاز الاتحاد بهدف وحيد، أما اللقاء الثالث بين الفريقين فكان في عام 2001 في بطولة السوبر المصري السعودي والتي أقيمت في القاهرة وفاز فيها الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

اللقاء الثاني بين الفريقين كان في البطولة العربية لأبطال الدوري سنة 1995 والتي أقيمت في السعودية وفاز فيها الاتحاد أيضا بهدف دون رد.

أما التعادل الوحيد بين الفريقين فكان في المواجهة الأولى التي جمعتهما معًا في عام 1992 في بطولة النخبة العربية وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويعد لقاء الليلة هو اللقاء الخامس للفريقين والثاني لهما في بطولة كأس العالم للأندية حيث كان اللقاء الأول في ذات البطولة عام 2005 وفاز فيها الاتحاد بهدف وحيد للاعب محمد نور.