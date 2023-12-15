وزير الخارجية: لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل في ظل ما يحدث في غزة

قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، إن الوضع في غزة يدعو لتدخل عاجل لوقف العمليات العسكرية.

وطالب خلال المؤتمر الصحفي للجنة الوزارية المشتركة لبحث أوضاع غزة، بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل.

وأكمل: "أكثر من 150 دولة طالبت بوقف فوري للنار.. ونتمنى تحقيق هذه المطالب"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل في ظل ما يحدث في غزة.

وخاضت قوات الاحتلال وحركة حماس معارك شرسة في أنحاء قطاع غزة اليوم الجمعة، مما يشير إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي يواجه مقاومة أشد في الوقت الذي تحث فيه الولايات المتحدة حليفتها على تغيير استراتيجيتها في الحرب التي أوقعت عددا هائلا من القتلى المدنيين.

وذكر سكان في القطاع أن معارك تدور في أحياء الشجاعية والشيخ رضوان والزيتون والتفاح وبلدة بيت حانون في شمال غزة، وشرقي المغازي بوسط غزة، وفي وسط مدينة خان يونس الرئيسية بالجنوب وكذلك أطرافها الشمالية.