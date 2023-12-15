الهلال يواصل انتصاراته على حساب الوحدة ويعادل رقمًا قياسيًا

عزز الهلال صدارته لدوري روشن للمحترفين، بفوزه على ضيفه الوحدة بثنائية نظيفة مساء اليوم الجمعة في الجولة 17 من المسابقة.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف سجله سعود عبدالحميد في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 80.

ورفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن النصر، أقرب ملاحقيه.

وتوقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وحقق الهلال انتصاره العاشر على التوالي في المسابقة هذا الموسم، ليعادل أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بدوري المحترفين، والتي حققها 3 مرات من قبل.

هذه السلسلة تحققت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2012، وأبريل ونوفمبر 2018، ومايو وسبتمبر 2022.

وفي المباراة الثانية، فاز ضمك على الرائد بهدف نظيف أحرزه جورج كيفن نكودو في الدقيقة 42.

ورفع ضمك رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل الشباب مع الفتح 1/1.

وتقدم الفتح بهدف سجله مراد باتنا في الدقيقة 15، وتعادل الشباب عن طريق عبد الله هادي رديف في الدقيقة 58.

ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.