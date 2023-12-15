مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إنسانية ويقدم خدمات طبية في 3 دول

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الخميس 1700 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس وصيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.

واختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 13 ديسمبر 2023، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 3500 حالة، وصرف 400 نظارة طبية، وإجراء 300 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.‎

ووزع المركز أمس الخميس، 1200 سلة غذائية في مدينتي بربرة وشيخ بإقليم الساحل بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 7200 فرد، ضمن مشروع التدخلات الطارئة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً في جمهورية الصومال.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.