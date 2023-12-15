الاتحاد يتأخر أمام الأهلي في شوط ركلات الجزاء

تأخر الاتحاد أمام الأهلي المصري بنتيجة 0-1 في الشوط الأول من مباراة الفريقين المقامة على ملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الجمعة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وتقدم الأهلي في النتيجة بهدف سجله التونسي علي معلول في الدقيقة 21 بعد لمسة يد على حسن كادش.

وأهدر كريم بنزيما ركلة جزاء أخرى احتسبها الحكم لصالح الاتحاد بعد لمسة يد على محمد عبدالمنعم في الدقيقة 44.

وتصدى محمد الشناوي لركلة الجزاء من بنزيما.

يذكر أن المتأهل من مباراة اليوم يواجه فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي.