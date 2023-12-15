تكريم دولي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

كرّم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، نظير التزامها بالمعايير العالمية للانضمام للقائمة الخضراء، وجهودها بتعزيز استدامة الأنظمة البيئية والتنوع الاحيائي، وقد أنشئ هذا البرنامج لتعزيز المناطق المحمية وتسليط الضوء على جهود حفظ الطبيعة وفق أفضل الممارسات الدولية.

تسلم شهادة التكريم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر من المدير العام للاتحاد الدكتور جريتيل أجيلار، بحضور المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا الدكتور هاني الشاعر, وذلك على هامش قمة المناخ (COP 28)، المقام في مدينة دبي.

وأكد الاتحاد أن تفاني هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، يرمز إلى دور محوري قوي في تحقيق نتائج ناجحة في مجال الحفظ، مشدداً على أنه يجب على الجميع التفكير بالإنجازات لرسم مسار النجاح المستمر في الحفاظ على النظم البيئية الثمينة.

وتشارك الهيئة في النسخة الثالثة من مبادرة السعودية الخضراء، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ "COP28"، بهدف استغلال هذا الحدث العالمي، الذي يشهد حضور نخبة من الشخصيات المؤثرة والخبراء المهتمين بقضايا المناخ ومبادرة السعودية الخضراء، وكبار المسؤولين الحكوميين، لعرض عدد من المبادرات المهمة التي تبنّتها هيئة تطوير المحمية خلال الفترة الماضية، إضافةً لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المناخية، لا سيما أن الهيئة لعبت دورًا بارزًا خلال السنوات الماضية في الحفاظ وتنمية البيئة داخل حدود المحمية.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، حصلت في يوليو الماضي، على اعتماد التصنيف الإداري من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وذلك نظير تطبيق معايير مصفوفة التصنيفات الإدارية للمحميات الطبيعية الدولية، ويعد هذا الاعتماد أحد أهم الوثائق الداعمة لتحقيق الانضمام للقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية التي تدار بفعالية وكفاءة.