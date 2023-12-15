الاتحاد يودع مونديال الأندية بالخسارة من الأهلي

ودع الاتحاد كأس العالم للأندية 2023 بالخسارة على يد نظيره الأهلي بنتيجة 1-3 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة" في الدور الثاني من البطولة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وأهدر كريم بنزيما فرصة تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة خلال هذا الشوط عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، حيث تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط تلقى أنتوني موديست لاعب الأهلي البطاقة الحمراء.

وبعدها بدقيقتين سجل كريم بنزيما هدف حفظ ماء الوجه لاتحاد جدة.

ويلعب الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي، بينما ودع الاتحاد البطولة، إذ أن نظام البطولة الحالي لا يشمل مباراة ترتيبية للمركز الخامس.