رغم الخسارة.. بنزيما يعادل رقمًا مميزًا ويقترب من رونالدو

عادل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، رقم الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق، في كأس العالم للأندية.

وسجل بنزيما هدفًا لصالح الاتحاد في شباك الأهلي خلال مباراة الفريقين التي جرت مساء اليوم الجمعة في الدور الثاني من النسخة الجارية في السعودية.

لكن الاتحاد ودع البطولة بعد الخسارة بنتيجة 1-3.

وأضاف بنزيما هذا الهدف إلى ذلك الذي أحرزه في مرمى أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء الماضي، ليرفع رصيده الإجمالي في البطولة إلى 6 أهداف.

وارتقى بنزيما إلى المركز الثاني في قائمة الهدّافين التاريخيين بالبطولة، متساويًا مع بيل.

ولا يتفوق على بنزيما وبيل سوى كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي وريال مدريد السابق، برصيد 7 أهداف.