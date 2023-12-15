“لا يمكنه اللعب بمفرده”.. ناقد رياضي يرفض تحميل بنزيما مسؤولية إقصاء الاتحاد

دافع الناقد الرياضي فهد القريني عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، رافضًا تحميله مسؤولية الخروج من كأس العالم للأندية 2023.

وخسر الاتحاد على يد الأهلي بنتيجة 1-3 مساء اليوم الجمعة في الدور الثاني من مونديال الأندية، ليودع البطولة.

وسجل بنزيما هدف الاتحاد الوحيد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لكنه في الوقت نفسه أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بتعادل الفريق في نهاية الشوط الأول.

وقال القريني، عبر برنامج "الديوانية"، المذاع على قناة "السعودية الرياضية"، "صحيح أن بنزيما أضاع ركلة جزاء، لكن كل اللاعبين يهدرون ركلات جزاء، يجب أن يعرف الفريق كيف يعود بعد إضاعة الركلة".

وأضاف "لا يمكن أن نقول إن بنزيما لم يساعد الفريق، لأنه لاعب كبير، وهو لاعب واحد ضمن مجموعة، ولا يستطيع حمل الفريق بمفرده، لاعبان فقط في التاريخ يستطيعان أن يحملا فريقًا، هما مارادونا وميسي".

وواصل "مستوى بنزيما لم يكن جيدًا لأن الفريق كله لم يؤدِ بشكل جيد".

وأكمل الناقد الرياضي "علينا أن نكون صادقين، المستويات التي يقدمها الاتحاد لا تؤهله للذهاب بعيدًا في البطولة، البعض استاء من الانتقادات ووجه لنا الاتهامات لكن كان هدفنا مصلحة الفريق".

وأتم الناقد حديثه "يجب أن نعترف أن الاتحاد يعاني من مشاكل في خط الدفاع، والأطراف".