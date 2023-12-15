جاياردو يعدد أسباب الخسارة من الأهلي

عدد الأرجنتيني مارسيلو جاريادو، مدرب الاتحاد، أسباب خسارة فريقه على يد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد خسر بثلاثية مقابل هدف أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة في الدور الثاني من البطولة.

وقال جاياردو، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، "الأهلي قدم مباراة كبيرة أمامنا، لعب بسرعة هائلة، وواجهنا صعوبات كثيرة، المنافس كان أفضل منا من الناحية البدنية".

وأضاف "إهدار بنزيما لركلة الجزاء في الشوط الأول صعب علينا المهمة، كما أن الهدف الثاني للأهلي أحبطنا، أيضًا قرارات بعض اللاعبين لم تكن موفقة".

وواصل المدرب الأرجنتيني "لم نقدم مباراة جيدة، والهزيمة مؤلمة، أتفهم الإحباط والتساؤلات التي تُطرح، لكن لم يمضِ وقتًا طويلًا على تولي مهام الفريق، وأحاول إيجاد الحلول".