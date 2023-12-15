نجم الأهلي: كولر وراء الفوز على الاتحاد

أرجع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مهاجم الأهلي، الفوز على الاتحاد إلى مدربه السويسري مارسيل كولر.

وفاز الأهلي على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف على ملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الجمعة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وشارك بيرسي تاو لمدة 87 دقيقة، قبل أن يستبدل لصالح زميله الفرنسي أنتوني موديست.

وقال بيرسي تاو، في تصريحات لقناة SSC عقب المباراة، "الأهلي جاء إلى هنا من أجل الفوز وتحقيق نجاح جديد في المونديال".

وأضاف "كولر غيّر كل شيء وقاد المباراة بمنتهى الكفاءة ليتحقق هذا الفوز المستحق".

" سعيدون بهذه النتيجة؛ وكنا نعلم أننا نلعب ضد خصم قوي جدًا " بيرسي تاو - لاعب #الأهلي المصري#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/iDrsu0BUZa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

وتابع النجم الجنوب أفريقي "كنا ندرك صعوبة الاتحاد لكن سعينا منذ البداية لتحقيق الفوز وعدم تلقي أي أهداف".

وعن مباراة فلومينينسي البرازيلي في قبل النهائي، أوضح تاو "نعلم أن المباراة ستكون صعبة جدًا وسنقدم كل ما لدينا بدعم جماهيرنا".

ويلعب الأهلي ضد فلومينينسي يوم الإثنين المقبل.