ناقد رياضي: مدرب الاتحاد “صفر على الشمال”.. ولا يمكن تحميل المعيوف مسؤولية الخسارة

قال الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، إن حارس مرمى فريق الاتحاد عبدالله المعيوف لا يمكن يتحمله المسؤولية عن أي هدف.

وأضاف عبدالكريم الجاسر في قناة "الإخبارية" تعليقاً على خسارة الاتحاد من الأهلي المصري في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة: "لا أعتقد أن حارس المرمى يتحمل مسؤولية الأهداف. شاهدناها جميعاً، كلها أهداف صعبة. ضربة جزاء وهدفان من كرات يصعب على حارس المرمى التصدي لها".

وتابع: "لم نشاهد أي لمسة لمدرب الاتحاد. وقد مُنح وقته الكافي حتى يقدّم أداءً أفضل مما رأينا".

واستطرد: "أنت تلعب على أرضك وبين جماهيرك، عندما تخسر بهذا الشكل فهو أمر مخجل جدا ومسيئ لجماهير الاتحاد التي كانت تأمل الصعود حتى نهائي كأس العالم وليس الفوز فقط على الأهلي المصري، وأنا أعتقد أن المدرب (صفر على الشمال)".

وأكد أن مهاجم الاتحاد كريم بنزيما لعب ركلة الجزاء بلامبالاة ولعبها بطريقة غريبة جداً، وكان عليه التنازل لأحد اللاعبين الآخرين.