بعد إثارة الجدل.. وليد الفراج لجماهير الأهلي: “أنا آسف”

قدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج اعتذاره لجماهير الأهلي بعد فوز الفريق الأحمر على الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023.

وفاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 3-1 مساء الجمعة في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وكان الفراج أثار الجدل عبر برنامجه خلال الأيام الماضية، بعدما توقع انتصار الاتحاد، وحاول التقليل من قوة الأهلي.

لكن الفراج قال بعد المباراة عبر برنامجه على قناة "إم بي سي أكشن"، "ماذا أقول لتخفيف ما حدث؟، المصريون عصبيون وأنا كنت أمزح معكم، فعلا كنا بنهزر. إحنا آسفين، الأهلي فريق حكاية".

#وليد_الفراج لمشجعي الأهلي المصري : أنا كنت أمزح معكم ، 3 وكنا بنمزح 😅 وما تترقع في التحكيم او غيره .. الفانلة الحمرا ما لهاش حل 🔥 .. الأهلي سدد الفواتير التاريخية#أكشن_مع_وليد#الاتحاد_الأهلي_المصري يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/9nsR8mXBxz pic.twitter.com/pdNxLoBEjh — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 15, 2023

وأضاف مازحًا "هل من الممكن أن نلعب مع فرق مصرية أخرى غير الأهلي؟".

وتابع الإعلامي "النسر حلق في سماء جدة. الأهلي فريق عظيم لديه روح وحيوية وحياة وهذا سر عظمة الفريق وجماهيره، في مباراة اليوم الأهلي سدد الفواتير التاريخية لأن الاتحاد فاز عليه في أوقات سابقة".

وأوضح الفراج "التحكيم ليس عذرًا لخسارة الاتحاد، الأهلي فريق عظيم، رغم تواجد لاعبين كبار مع الاتحاد مثل بنزيما وكانتي".