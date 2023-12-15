حمد الدبيخي: الاتحاد يعاني من أخطاء إدارية.. وبيئة العمل “غير محفزة”

أكد الناقد الرياضي حمد الدبيخي أن الاتحاد يعاني من أخطاء إدارية، ما كان أحد أسباب توديع كأس العالم للأندية 2023 على يد الأهلي.

وخسر الاتحاد من الأهلي بنتيجة 1-3 مساء الجمعة في الدور الثاني من مونديال الأندية، ليودع البطولة مكتفيًا بفوز وحيد كان على حساب أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وقال حمد الدبيخي، عبر برنامج "الديوانية" على قناة "السعودية الرياضية"، "كريم بنزيما محبط بسبب البيئة المحيطة به في الاتحاد، هو جاء من بيئة إلى أخرى مختلفة، ووجد وضعًا مختلفًا، ربما كان يتصور شيئًا آخر".

وأضاف "الاتحاد يعاني من أخطاء إدارية، بيئة العمل غير محفزة، نوعية التعاقدات أيضًا عليها علامات استفهام".

وتابع الناقد الرياضي "تم استقدام مدراء تنفيذيين أجانب في الأندية لأنه يجب أن تتغير بيئة العمل".