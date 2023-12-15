الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع جنوى

تعثر يوفنتوس بالتعادل مع مضيفه جنوى بهدف لمثله، مساء الجمعة في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وفشل فريق السيدة العجوز في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي ولو بشكل مؤقت.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر، الذي يمكنه الابتعاد بالصدارة إذا فاز على لاتسيو غدًا الأحد.

في المقابل، رفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ14.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه فيدريكو كييزا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، لكن جنوى سجل هدف التعادل عن طريق ألبرت جودموندسون في الدقيقة 48.