القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون استهدفوا 3 سفن في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، أن جماعة الحوثيين في اليمن شنت هجمات على ثلاث سفن في البحر الأحمر، أسفرت عن إصابة إحداها.

وقالت القيادة في بيان إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

وأضافت أن صاروخا باليستيا أطلقته الجماعة أصاب سفينة أخرى تحمل علم ليبيريا كانت متجهة من هونغ كونغ إلى مصر، مما أسفر عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم.

وتابعت أن الحوثيين أطلقوا تحذيرا ضد سفينة ثالثة ترفع علم ليبيريا، وهددوا بمهاجمتها إذا لم تغير مسارها.

وأوضحت القيادة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات من قبل أي من السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم"، مشيرة إلى أن "الهجمات الأخيرة هي دليل آخر على الخطر الكبير على الشحن الدولي الناجم عن هذه الأعمال الحوثية".