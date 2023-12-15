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خبير تحكيمي يوضح.. هل يستحق الاتحاد ركلات جزاء أخرى ضد الأهلي؟

16 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
إيجور كورونادو
إيجور كورونادو

أكد الخبير التحكيمي محمد فودة أن الاتحاد لا يستحق ركلات جزاء أخرى في مباراته أمام الأهلي المصري بكأس العالم للأندية 2023.

وخسر الاتحاد على يد الأهلي بنتيجة 1-3 ليودع مونديال الأندية من الدور الثاني.

وشهدت المباراة ركلتي جزاء، واحدة للأهلي والأخرى للاتحاد، حيث سجل علي معلول للفريق الأحمر، بينما أهدر كريم بنزيما للعميد.

وقال محمد فودة، عبر قناة "إم بي سي أكشن"، "ركلة جزاء الأهلي صحيحة لأن حسن كادش لعب الكرة بيده متعمدًا، كما أن ركلة جزاء الاتحاد صحيحة أيضًا لأن يد محمد عبدالمنعم كانت بعيدة عن الجسد".

وأضاف "الاتحاد لا يستحق ركلة جزاء لصالح رومارينيو على أحمد حسن كوكا في بداية الشوط الثاني، وقرار حكم المباراة صحيح باستمرار اللعب".

وواصل "الاتحاد لا يستحق أيضًا ركلة جزاء بسبب لمس مروان عطية الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، كون يده كانت بجوار جسده، وليست بعيدة".