خبير تحكيمي يوضح.. هل يستحق الاتحاد ركلات جزاء أخرى ضد الأهلي؟

أكد الخبير التحكيمي محمد فودة أن الاتحاد لا يستحق ركلات جزاء أخرى في مباراته أمام الأهلي المصري بكأس العالم للأندية 2023.

وخسر الاتحاد على يد الأهلي بنتيجة 1-3 ليودع مونديال الأندية من الدور الثاني.

وشهدت المباراة ركلتي جزاء، واحدة للأهلي والأخرى للاتحاد، حيث سجل علي معلول للفريق الأحمر، بينما أهدر كريم بنزيما للعميد.

وقال محمد فودة، عبر قناة "إم بي سي أكشن"، "ركلة جزاء الأهلي صحيحة لأن حسن كادش لعب الكرة بيده متعمدًا، كما أن ركلة جزاء الاتحاد صحيحة أيضًا لأن يد محمد عبدالمنعم كانت بعيدة عن الجسد".

محمد فودة: - د 18 ضربة جزاء صحيحة للأهلي

- د 41 ضربة جزاء صحيحة للاتحاد

- د 62 هدف الأهلي الثالث صحيح

- د 80 لا يوجد ضربة جزاء للاتحاد

- د 90 طرد لاعب الأهلي غير صحيح #أكشن_مع_وليد#الاتحاد_الأهلي_المصري

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/DaOBHIvOU1 pic.twitter.com/iab8HcFyKm — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 15, 2023

وأضاف "الاتحاد لا يستحق ركلة جزاء لصالح رومارينيو على أحمد حسن كوكا في بداية الشوط الثاني، وقرار حكم المباراة صحيح باستمرار اللعب".

وواصل "الاتحاد لا يستحق أيضًا ركلة جزاء بسبب لمس مروان عطية الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، كون يده كانت بجوار جسده، وليست بعيدة".