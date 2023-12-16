الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح، قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار -عن بعد- إلى المدار المخطط له، وذلك من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد.

وأُطلق القمر الصناعي (ياوقان-41)، على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-5 واي 6)، وهو قمر صناعي بصري مرتفع المدار للاستشعار -عن بعد-.

وسيُستخدم هذا القمر الصناعي في مسح الأراضي، وتقديرات غلة المحاصيل، والإدارة البيئية، وتوقعات وإنذارات الأرصاد الجوية، فضلاً عن الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها على نحو شامل.

يُذكر أن هذا الإطلاق يُعد رقم (502) لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).