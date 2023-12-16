الكشف عن سبب وفاة نجم مسلسل “فريندز” ماثيو بيري

أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، فجر السبت، سبب وفاة نجم المسلسل الكوميدي "فريندز" ماثيو بيري.

وأوضح مكتب الطب الشرعي أن وفاة ماثيو بيري نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة.

وأشار إلى أن عوامل أخرى ساهمت أيضًا في وفاته، التي وُصفت بأنها "حادث"، ومنها "الغرق" و"مرض القلب التاجي"، و"آثار البوبرينورفين"، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.

والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحياناً لأغراض ترويحية.

وعثر مساعد بيري عليه ميتًا داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الماضي.

واشتُهر بيري بشخصية "تشاندلر بينغ" الفكاهية في مسلسل "فريندز" الذي حظي بشعبية كبيرة.