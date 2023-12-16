وفاة أمير الكويت.. من أين جاءت فكرة الحداد وتنكيس الأعلام؟

نعى مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت، أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معلنًا الحداد 40 يومًا.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق الدوائر الرسمية في الكويت لمدة 3 أيام حدادًا على أمير البلاد الراحل.

والحداد هو اتخاذ بعض الإجراءات والسلوكيات التي تدل على الحزن والألم على فقدان شخص عزيز.

وقد يكون الحداد تعبيرًا عن المشاعر الداخلية، أو قد يكون تعبيرًا اجتماعيًا متفقًا عليه.

مدد حداد مختلفة

ومدة الحِداد 3 أيام في أغلب الديانات، وفي الإسلام يعتبر الحداد على الميت أمرًا مشروعًا، ولكنه مقيد ببعض الأحكام الشرعية. فبالنسبة للنساء، فإن الحداد على الزوج يجب أن يكون لمدة 4 أشهر و10 أيام، أما الحداد على غير الزوج فيكون لمدة ثلاثة أيام فقط.

يلعب الحداد دورًا مهمًا في مساعدة الناس على التغلب على ألم فقدان شخص عزيز. فهو يساعدهم على التعبير عن مشاعرهم، وتقبل الواقع الجديد، وإعادة بناء حياتهم.

وتختلف ممارسات الحداد في الدول من دولة إلى أخرى، تبعًا لعوامل مختلفة، مثل الدين والثقافة والتاريخ.

وبالإضافة إلى الحداد الفردي، هناك أيضًا الحداد الوطني، وهو فترة زمنية تميزت بأنشطة حداد وتذكر لوفاة شخصية مهمة في بلد ما.

ويعلنها قادة الدولة وحكمها لتعم جميع أرجاء البلاد لأيام عدة. وتشمل مثل هذه الفترة مناسبة وفاة أو جنازة أو ذكرى سنوية.

ومنذ إعلان وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعلنت دول عربية عدة الحداد وتنكيس الأعلام، بمدد مختلفة، فأعلنت دولة الكويت الحداد 40 يوما، ومملكة الأردن 7 أيام وسلطنة عمان ولبنان ومصر والإمارات 3 أيام.

ماذا يعني تنكيس الأعلام ومتى بدأ؟

تنكيس الأعلام هو خفض العلم من على سارية العلم بنسبة معينة من على قمتها.

ويُنظر إلى هذا على أنه رمز للاحترام والحداد والضيق أو في بعض الحالات كتحية أو حتى للاستسلام.

وعادة ما يتم تنكيس الأعلام في المناسبات التالية (وفاة شخص عزيز، مثل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو قائد عسكري أو بطل قومي، أو إعلان الحداد الوطني، مثل في حالة وقوع كارثة طبيعية أو حادث إرهابي، أو ذكرى حدث حزين، مثل يوم الذكرى أو يوم الشهيد).

ويعتبر تنكيس الأعلام تعبيرًا عن التضامن مع أهل المتوفى، أو مع الشعب في حالة الحداد الوطني، أو مع ضحايا الحدث الحزين.

لماذا لا يُنكّس العلم السعودي؟

دولة واحدة لا يُنكّس علمها في كل الأحداث، رغم أن تنكيس الأعلام أسلوب متعارف عليه في كل دول العالم عند المرور بكارثة.

المملكة العربية السعودية يرفرف علمها عاليا امتثالا للنصوص التي وردت في نظام الحكم لديها، حيث لا ينكس علمها الذي تتوسطه عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وذلك احتراما لهذه الجملة، التي تمثل الشهادتين في الإسلام.

قواعد تنكيس الأعلام

بدأ تقليد التنكيس القرن السابع عشر، ويختلف مكان التنكيس على السارية حسب البلدان، مثلا بروتوكول العلم البريطاني يشير إلى أن العلم يتم رفعه لما لا يقل عن ثلثي الارتفاع إلى أعلى السارية أما في أمريكا فإلى النصف.

وهناك بعض القواعد التي يجب اتباعها عند تنكيس الأعلام، مثل:

يجب أن يتم تنكيس العلم من على سارية العلم بنسبة معينة من على قمتها، وهي عادةً ما تكون بنسبة الثلث.

يجب أن يتم تنكيس العلم في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد أو المدينة.

يجب أن يتم رفع العلم إلى أعلى سارية العلم مرة أخرى عند انتهاء فترة الحداد.

من أشهر أحداث تنكيس العلم، عندما رفرف العلم الأمريكي على النصف في بوخنفالد، تورينجيا، ألمانيا، في 19 أبريل 1945 بعد وفاة الرئيس روزفلت.