الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلق جميع أنشطته ومسابقاته حتى إشعار آخر لوفاة أمير البلاد

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إيقاف جميع أنشطته ومسابقاته اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر بعد وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي ظهر اليوم السبت وفاة أمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عامًا.

وقال الديوان الأميري في بيان "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، الحداد 40 يومًا على وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقطع التلفزيون الرسمي الكويتي في وقت مبكر السبت بث البرامج المعتاد، وبث تلاوة من القرآن.