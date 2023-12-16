من هما الوزيران اللذان أعلنا عن وفاة أمير الكويت السابق وتنصيب الأمير الجديد؟

توفي اليوم السبت أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر 86 عامًا.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

وقطع التلفزيون الرسمي الكويتي في وقت مبكر السبت بث البرامج المعتاد، وبث تلاوة من القرآن.

قبل أن يعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي عيسى الكندري، مساء السبت، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرًا للبلاد.

من هو وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي؟

الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح من مواليد 2 أكتوبر 1971، هو وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي منذ 11 أغسطس 2021.

وهو الابن الثاني للشيخ عبد الله المبارك الصباح بعد أخيه الأكبر "مبارك" الذي توفي صغيرًا، ووالدته هي الشيخة الدكتورة سعاد محمد الصباح، وهو الحفيد المباشر لمؤسس الكويت الحديثة الشيخ مبارك الصباح.

في عام 1997 عمل بصفة باحث في أمانة اللجان الوزارية بمجلس الوزراء، وفي عام 2000 رقيّ إلى وكيل مساعد في مركز شؤون المعلومات والبحث التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وفي عام 2002 عين رئيسًا لجهاز خدمة المواطن، وفي عام 2007 عين رئيسًا لجهاز متابعة وتقييم الأداء الحكومي.

وفي 14 فبراير 2012 عين وزيرًا للإعلام.

وفي 19 يوليو 2012 عين وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، واستمر في المنصب حتى 11 ديسمبر 2012 عندما عين وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون البلدية، وبعدها عين وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير للصحة في 4 أغسطس 2013.

وفي 1 يونيو 2014 استبعد من منصب وزير الصحة مع احتفاظه بمنصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي 20 ديسمبر 2017 عين نائبًا لوزير شؤون الديوان الأميري بدرجة وزير، وفي 11 أغسطس 2021 عين وزيرًا لشؤون الديوان الأميري.

من هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي؟

عيسى الكندري مواليد 10 فبراير 1963، وهو سياسي كويتي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة منذ 18 يونيو 2023 وعضو مجلس الأمة منذ 20 يونيو 2023.

وفي 4 أغسطس 2013 صدر مرسوماً بتشكيل الحكومة حيث عُين وزيراً للمواصلات.

وفي 6 يناير 2014 صدر مرسوماً بتعديل وزاري حيث عُين وزيراً للدولة لشؤون للبلدية بالأضافة إلى منصب وزير المواصلات.

وشغل منصب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية حتى 17 أكتوبر 2016 حيث أستقال من المنصب نظراً لترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2016.

وفي 14 ديسمبر 2020 عُين وزيراً للشؤون الإجتماعية وشغل المنصب حتى 2 مارس 2021. وكما عُين في 14 ديسمبر 2020 وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلاميّة وشغل المنصب حتى 1 أغسطس 2022.

وفي 1 أغسطس 2022 عُين وزيرًا للدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزيرًا للدولة لشؤون مجلس الأمة وشغل المنصب حتى 29 أغسطس 2022 حيث استقال من المنصب نظراً لترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2022.

وفي 18 يونيو 2023 صدر مرسومًا بتشكيل الحكومة حيث عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون مجلس الأمة.