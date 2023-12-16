السرطان ينهش المدن في بريطانيا.. القاتل الأول

السرطان هو السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة، حيث يتسبب في وفاة حوالي 160000 شخص كل عام، وويتم تشخيص ما يقرب من 400 ألف حالة سرطان جديدة في المملكة المتحدة كل عام.

ويمكن أن ينتشر أيضًا إلى الأنسجة في أجزاء أخرى من الجسم، وإذا لم يتم اكتشافه في الوقت المناسب فقد يكون مميتًا. مثل العديد من الأمراض، هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، يمكن أن تشمل هذه العوامل تاريخ العائلة، والنظام الغذائي، والوزن، وما إذا كنت تدخن أو تتعرض لمواد معينة. ومع ذلك، فإن المكان الذي تعيش فيه يمكن أن يؤثر أيضًا على المخاطر الخاصة بك.

وكشفت بيانات جديدة عن أن الأشخاص في بعض أجزاء إنجلترا أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمناطق أخرى.

ويُعتقد أن هذا يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض عادات نمط الحياة، ولكن أيضًا بتحديث الفحص وتأخير التشخيص والحصول على الرعاية.

ولكن ما هي المناطق الأكثر تضررا؟

وجد أن المدن الشمالية مثل ليفربول وهال، وكذلك بعض المناطق الساحلية، لديها أعلى معدلات الوفيات بالسرطان في إنجلترا.

وربما ليس من المستغرب أن المناطق الثرية في لندن سجلت أقل عدد من الوفيات.

لكن مانشستر احتلت المركز الأول، حيث بلغ خطر وفاة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا بسبب السرطان في عام 2019، 22.1 بالمائة.

وكانت أيضًا المنطقة الأكثر خطورة بالنسبة للنساء، حيث بلغ خطر الوفاة بسبب السرطان 17 بالمائة.

وبشكل أكثر تحديدا، لا تزال واحدة من كل ست نساء في مانشستر تموت بسبب السرطان، مقارنة بواحدة من كل عشر نساء في وستمنستر في لندن.

ولا يزال واحد من كل خمسة رجال في مانشستر يموت بسبب المرض، وهو أعلى بكثير من واحد من كل ثمانية في هارو، لندن.

المناطق الخمس الأكثر تضرراً بالنسبة للنساء كانت جميعها في شمال إنجلترا:

مانشستر – 17%

ميدلسبره – 16.7%

نوسلي - 16.7%

كينغستون أبون هال – 16.6%

ليفربول – 16.5%.

وكان الأمر نفسه بالنسبة للرجال:

مانشستر – 22.1%

كينغستون أبون هال – 21.7%

ليفربول 21.7 %

ميدلسبره 21.3 ب%

بلاكبول 21.1 %

أعراض السرطان

وكجزء من الدراسة، قام الباحثون بتحليل سجلات الوفيات من عام 2002 إلى عام 2019 بحثًا عن أكثر 10 أنواع من السرطان فتكًا في 314 منطقة في إنجلترا.

وبناءً على ذلك، تمكنوا من تقدير خطر الوفاة بسبب كل سرطان قبل سن الثمانين، اعتمادًا على الجنس والمكان الذي يعيش فيه الشخص.

منذ عام 2002، انخفض إجمالي خطر الوفاة بسبب السرطان في إنجلترا من واحد من كل ستة إلى واحد من كل ثمانية بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للرجال فقد انخفض من واحد من كل خمسة إلى واحد من كل ستة.

وتعليقًا على النتائج، أوضح مؤلف الدراسة الرئيسي البروفيسور ماجد عزتي، من جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "على الرغم من أن دراستنا تجلب الأخبار الجيدة المتمثلة في انخفاض خطر الوفاة بسبب السرطان بشكل عام في جميع المناطق الإنجليزية في العشرين عامًا الماضية، إلا أنها تسلط الضوء أيضًا على النتائج". وهو التفاوت المذهل في وفيات السرطان في مناطق مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا.

وبالنسبة لكل من الرجال والنساء، كان خطر الوفاة بسبب السرطان أكبر بكثير في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر.

ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع حالات سرطان الرئة في تلك المناطق، وهو المرض المسؤول عن معظم وفيات السرطان في المملكة المتحدة.