إنفوجرافيك | مستقبل جديد للفنون والترفيه ترسمه وجهة نيوم الجديدة “أوتامو”

تجمع هذه الوجهة الغامرة، الواقعة في أحد الجبال المهيبة، بين الجمال الطبيعي والتقنيات المتطورة لإنشاء مسرح المستقبل.

ستُحدِث "أوتامو" ثورة في مجال إقامة الفعاليات من خلال استضافة عروض حصرية فريدة تتجاوز حدود المألوف.

وسينغمس الضيوف تمامًا في عوالم الموسيقى أو الفن أو الموضة أو المسرح بطرق وتجهيزات غير مسبوقة.

إنها مسرح المستقبل حيث يلتقي الواقع والعالم الرقمي، وساحة لاستضافة الفعاليات التي تعيد تقديم معايير الترفيه.

وهي ساحة للعروض متعددة الأغراض وصالات استقبال كبار الشخصيات والمطاعم الفاخرة مما يجعلها واحدة من أكثر ساحات الفعاليات تميزاً في العالم.