إنفوجرافيك | السعودية الأولى بين دول الـ 20 في نمو عدد السياح.. والثانية عالميًا في معدلات نمو الوجهات السياحية

احتلت المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، محققةً نمواً قدره 50 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بعام 2019، وفقاً لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية لشهر نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة السياحة السعودية، إن نسبة تعافي القطاع في المملكة بلغ 150 في المائة، قياساً بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد - 19".

وكشفت الوزارة عن أن نسبة تعافي قطاع السياحة على مستوى العالم بلغ 87 في المائة، مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وبيَّنت أن 120 في المائة هي أعلى نسبة تعافٍ حققتها السياحة الوافدة في منطقة الشرق الأوسط على مستوى العالم مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة.