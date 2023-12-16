إنفوجرافيك | أكثر من 250 لاعبًا ولاعبة يشاركون في بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية “GEG 2023” بـ الرياض

استضافت المملكة العربية السعودية منافسات بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023 في الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر(الجاري) بمشاركة أكثر من 250 لاعبًا ولاعبة من أكثر من 50 دولة.

بطولات لأشهر الألعاب:

‏"Dota 2" (دوتا 2) و"eFootball 2024" (إي فوتبول 2024) و "PUBG MOBILE" (ببجي موبايل) و"Street Fighter 6" (ستريت فايتر 6).

أبرز الدول المشاركة:

ويشارك في نسخة هذا العام ممثلون عن أكثر من 50 دولة منها 8 دول من إفريقيا، و12 من أمريكا الشمالية والجنوبية، و18 من آسيا، و17 من أوروبا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا.

وتضم قائمة أبرز الدول المشاركة كلاً من البرازيل واليابان وتايلاند وأوكرانيا وماليزيا وبولندا وهولندا والمملكة المتحدة.