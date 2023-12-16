جولة حكومية استثمارية في كوريا الجنوبية

تعود العلاقات السعودية الكورية إلى عام 1962، حيث أقامت المملكة العربية السعودية علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوريا الجنوبية. منذ ذلك الحين، تطورت العلاقات بين البلدين بشكل مطرد، وأصبحت قوية ومتينة.

تستند العلاقات السعودية الكورية على عدد من الأسس المشتركة، بما في ذلك المصالح الاقتصادية المتبادلة، والقيم الدينية المشتركة، والرغبة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

واليوم، بحث وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الكورية سول، خلال لقائه مع نظيره الكوري لي تشانغ يانغ، فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، التقى في العاصمة الكورية سول بوزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري السيد لي تشانج يانج، وناقش معه فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى كوريا.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.